Сыну Кочаряна продлили арест

Антикоррупционный суд продлил срок ареста сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Седрака Кочаряна на два месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам сообщил адвокат Акоп Кюрегян.

Напомним, в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна возбуждено уголовное дело по трём статьям. 24 августа генеральный прокурор инициировал публичное уголовное преследование второго президента Армении Роберта Кочаряна по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег.

Седрак Кочарян был задержан 25 августа 2026 года в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом Армении, уже 26 августа арестован на два месяца. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег в особо крупном размере, а также в содействии злоупотреблению должностными полномочиями и получению взятки в особо крупных размерах.