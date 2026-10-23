Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку включены следующие 12 вопросов:
1. О назначении аудитора Счетной палаты Азербайджанской Республики;
2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему";
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках" (третье чтение);
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);
5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об авиации" (второе чтение);
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О техническом регулировании" (второе чтение);
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об исполнении" и "О рынке ценных бумаг" (второе чтение);
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о военной службе" и "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение);
9. Законопроект Азербайджанской Республики "Об аграрной сфере" (первое чтение);
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О кредитных союзах", "О бюджетной системе", "О фитосанитарном контроле" и "Об экологически чистом сельском хозяйстве" (первое чтение);
11. Законопроект Азербайджанской Республики "О продуктовом сертификате" (первое чтение);
12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об исполнении" (первое чтение).
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