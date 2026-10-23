Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку включены следующие 12 вопросов:

1. О назначении аудитора Счетной палаты Азербайджанской Республики;

2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему";

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об авиации" (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О техническом регулировании" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об исполнении" и "О рынке ценных бумаг" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о военной службе" и "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики "Об аграрной сфере" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О кредитных союзах", "О бюджетной системе", "О фитосанитарном контроле" и "Об экологически чистом сельском хозяйстве" (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики "О продуктовом сертификате" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об исполнении" (первое чтение).