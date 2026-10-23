В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ

Завершена реконструкция тупиковых путей станции "Ази Асланов" ЗАО "Бакинский метрополитен". После успешного завершения заключительных испытаний в ближайшие дни планируется ввести их в эксплуатацию.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявил журналистам руководитель департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев, передает Day.Az.

По его словам, строительство тупиковых путей станции "Ази Асланов" началось в 1980-х годах, однако по определенным причинам работы долгое время оставались незавершенными. Строительство было завершено только в 2002 году, после чего тупиковые пути ввели в эксплуатацию.

М. Рзаев отметил, что из-за длительного пребывания сооружения под открытым небом, сложных гидрогеологических условий, агрессивной грунтовой среды и эксплуатационных факторов несущие железобетонные конструкции тупиковых путей подверглись коррозии. В связи с этим возникла необходимость демонтировать их и возвести заново.

"Этот проект не является обычным ремонтом. Он представляет собой важный пример капитального обновления существующей подземной инфраструктуры с применением сложных инженерных решений и высоких технологий", - заявил он.

Руководитель департамента подчеркнул, что наиболее сложным этапом проекта стали полный демонтаж и повторное возведение боковых и средних стен, являющихся несущими конструкциями, при сохранении потолочного перекрытия.

По его словам, перед началом работ для укрепления грунта за стенами и под полом методом специальной инъекции закачали раствор. Затем для обеспечения безопасности потолочного перекрытия установили металлические опорные конструкции. Только после этого несущие стены поэтапно демонтировали и возвели заново.

М. Рзаев отметил, что одним из главных приоритетов в ходе строительства было обеспечение безопасности как подземной рабочей зоны, так и расположенных на поверхности объектов, включая жилые дома и автомобильные дороги. Он добавил, что работы проводились без нарушения повседневной жизни города.

Кроме того, были приняты меры по укреплению потолочного перекрытия. По словам М. Рзаева, для этого использовали углеродное волокно - композитный материал, применение которого стало одним из новых инженерных решений в инфраструктуре Бакинского метрополитена. Он предназначен для повышения прочности, долговечности и надежности железобетонной конструкции потолочного перекрытия.

Рзаев сообщил, что в рамках реконструкции также была полностью обновлена инфраструктура внутри тоннеля. Верхнее строение пути реконструировали, а ранее использовавшиеся деревянные шпалы заменили современными железобетонными конструкциями.

"Кроме того, внутри тоннеля были полностью обновлены все инженерные коммуникации и технические системы. После успешного завершения заключительных испытаний в ближайшие дни планируется ввести тупиковый путь в эксплуатацию", - добавил М. Рзаев.