Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал»
Фархад Халилов награжден орденом "Истиглал".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Фархад Халилов награжден орденом "Истиглал" за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Отметим, что Фархад Гурбан оглы Халилов родился 26 октября 1946 года. Он учился в средней школе № 23. В 1961-1966 годах получил профессиональное образование в Азербайджанском государственном художественном училище имени Азима Азимзаде. Затем продолжил обучение в Строгановском художественном училище, а в 1969-1975 годах учился в Московском полиграфическом институте.
В 1987 году Фархад Халилов был избран председателем Союза художников Азербайджана.
Значительное место в творчестве художника занимают апшеронские мотивы. К ним относятся картины с изображением пляжей и пейзажей Апшерона, а также населенных пунктов Абшеронского полуострова - Нардарана, Бузовны, Загульбы, Маштагы, Мардакана и других.
Произведения художника неоднократно экспонировались в странах бывшего СССР, Европе и других регионах мира - в различных галереях и на выставках.
В 2006 году народный художник Азербайджана Фархад Халилов был награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанского искусства. 25 октября 2016 года он был награжден орденом "Шараф". В 2017 году художник стал лауреатом премии Содружества Независимых Государств "Звезды Содружества".
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