Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА

Азербайджан завершил очередную еврокубковую неделю на 24-м месте в рейтинге футбольных ассоциаций УЕФА. Коэффициент страны составляет 24,187 балла.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, положение Азербайджана определилось после матчей третьего тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

На 23-й строчке находится Украина с коэффициентом 24,837, а следом за Азербайджаном, на 25-м месте, располагается Израиль (24,125).

Лидером рейтинга остается Англия, коэффициент которой составляет 106,463 балла.

Отметим, что единственным представителем Азербайджана в еврокубках остается бакинский "Сабах". В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА команда на своем поле уступила дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2.