Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта

Мы обменялись мнениями о региональной ситуации, нормализации армяно-азербайджанского конфликта, в частности о прогрессе, достигнутом после исторического Вашингтонского саммита, и положительных моментах.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает Day.Az.

Министр отметил, что в этом контексте обсуждался также ряд односторонних шагов, предпринятых Азербайджаном.

"Сегодня обсуждались снятие ограничений на перевозку грузов из Азербайджана в Армению, начало поставок из нашей страны в Армению ряда товаров, в частности нефтепродуктов, взаимные визиты представителей государственных органов, контакты между представителями гражданского общества и ряд других вопросов", - добавил Дж.Байрамов.