CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО

Фильмы, снятые на мобильный телефон, способны удивлять не меньше традиционного кино. Это вновь доказал IV Международный фестиваль мобильного кино CINEMO, церемония награждения победителей которого состоялась 20 октября в Киноцентре "Низами" в Баку, передает Day.Az.

В этом году фестиваль, проходящий под девизом "Не страдай - на телефон снимай!", получил более 125 заявок из 46 стран. По словам основателя и руководителя проекта, киноактера Руслана Сабирли, количество представленных работ превысило прошлогодний показатель, что свидетельствует о растущем международном интересе к мобильному кинематографу.

CINEMO призван поддерживать творческую инициативу молодежи, популяризировать создание фильмов с помощью мобильных устройств, развивать навыки мобильной съемки и открывать новые имена в киноиндустрии. Особое внимание уделяется социальным темам и возможностям кино как инструмента общения и обмена идеями.

В состав международного жюри вошли кинорежиссер из Азербайджана Фариз Ахмедов, председатель жюри, доктор наук и преподаватель из Турции Тамер Атач, а также азербайджанский оператор-постановщик Рашад Гараев.

В международной программе были отмечены работы, представленные в самых разных жанрах - от документального и экспериментального кино до музыкальных клипов, видеоблогов и фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта.

Победителями международного конкурса стали:

Лучший полнометражный фильм - "Vertical" (Россия), Дмитрий Корелин;

- "Vertical" (Россия), Дмитрий Корелин; Лучший короткометражный фильм - "Blackink" (Венесуэла), Даниэль Пеналоза;

- "Blackink" (Венесуэла), Даниэль Пеналоза; Лучший документальный фильм - "Lens of Change" (Польша), Томаш Санпруч;

- "Lens of Change" (Польша), Томаш Санпруч; Лучший ИИ-фильм - "Drive to Furvive: Relegated" (Австралия), Каллум Расселл;

- "Drive to Furvive: Relegated" (Австралия), Каллум Расселл; Лучший экспериментальный фильм - "Light in the Shadow" (Филиппины), Джеральд Ноласко;

- "Light in the Shadow" (Филиппины), Джеральд Ноласко; Лучший вертикальный фильм - "Nahuales" (Мексика), Алехандро Сервантес;

- "Nahuales" (Мексика), Алехандро Сервантес; Лучший студенческий фильм - "Rift" (Китай), Цичэнь Ван;

- "Rift" (Китай), Цичэнь Ван; Лучший музыкальный клип - "Spark & Co." (Тайвань), Пай Чень;

- "Spark & Co." (Тайвань), Пай Чень; Лучший видеоблог - "Tourist Blog" (Россия), Андрей Ушаков.

В национальной программе фестиваля жюри также определило победителей в восьми номинациях. Среди отмеченных работ - короткометражные и документальные фильмы, экспериментальные проекты, музыкальный клип и социальный ролик.

Лауреатами стали:

Лучший короткометражный фильм - "Qutu", Кенан Тагизаде и Айдын Гулиев;

- "Qutu", Кенан Тагизаде и Айдын Гулиев; Лучший документальный фильм - "Həcər", Рамиз Гамбаров;

- "Həcər", Рамиз Гамбаров; Лучший ИИ-фильм - "Buts", Орхан Адигёзалов;

- "Buts", Орхан Адигёзалов; Лучший экспериментальный фильм - "Axına doğru", Гюльтадж Ашрафли;

- "Axına doğru", Гюльтадж Ашрафли; Лучший вертикальный фильм - "Orada olmayan qadına məktub", Орхан Адигёзалов;

- "Orada olmayan qadına məktub", Орхан Адигёзалов; Лучший студенческий фильм - "Arzu", Кёвсар Гурбан и Инджи Гурбан;

- "Arzu", Кёвсар Гурбан и Инджи Гурбан; Лучший музыкальный клип - "Yenə o bağ olaydı", Гюльтадж Ашрафли;

- "Yenə o bağ olaydı", Гюльтадж Ашрафли; Лучший социальный ролик - "Kuryer", Назрин Джуранлы.

В ходе церемонии члены жюри поделились впечатлениями о фестивале, выступили с речами и объявили имена победителей. Лауреаты поднялись на сцену, чтобы получить дипломы и награды.

IV Международный фестиваль мобильного кино CINEMO организован компанией SBRLY при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Агентства кино (ARKA).

Подробная информация о фестивале, условиях участия, требованиях к фильмам и призовом фонде размещена на официальном сайте cinemoff.com.

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