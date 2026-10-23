https://news.day.az/world/1869121.html Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО В Париже неизвестный мужчина открыл огонь по людям из автомобиля. В результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. Как передает Day.Az со ссылкой на BFM TV, число погибших может увеличиться. Подозреваемый задержан полицией. Его личность пока не раскрывается.
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО
В Париже неизвестный мужчина открыл огонь по людям из автомобиля. В результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на BFM TV, число погибших может увеличиться.
Подозреваемый задержан полицией. Его личность пока не раскрывается.
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