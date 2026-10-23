Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО

В Париже неизвестный мужчина открыл огонь по людям из автомобиля. В результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на BFM TV, число погибших может увеличиться.

Подозреваемый задержан полицией. Его личность пока не раскрывается.