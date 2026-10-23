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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром 23 октября в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара".