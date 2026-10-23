https://news.day.az/officialchronicle/1869133.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром 23 октября в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара".
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром 23 октября в Баку.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара".
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