https://news.day.az/society/1869153.html Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие В Сальянском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги, проходящем через село Гырхчыраг. В результате столкновения автомобилей BMW и ВАЗ один человек погиб, еще четверо с травмами различной степени тяжести были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие
В Сальянском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги, проходящем через село Гырхчыраг.
В результате столкновения автомобилей BMW и ВАЗ один человек погиб, еще четверо с травмами различной степени тяжести были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре