https://news.day.az/society/1869153.html

Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие

В Сальянском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги, проходящем через село Гырхчыраг. В результате столкновения автомобилей BMW и ВАЗ один человек погиб, еще четверо с травмами различной степени тяжести были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.