Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, осуждающим удар по гражданскому судну в Черном море, на борту которого находились граждане Украины и Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом она написала на своей официальной странице в соцсети X.

"Серьезно обеспокоена очередной эскалацией со стороны России в Черном море. Эти безответственные атаки направлены против невинных людей и являются прямым нарушением международного права", - заявила фон дер Ляйен.

Она также выразила соболезнования близким погибшего моряка, отметив, что еще трое членов экипажа судна считаются пропавшими без вести.

Отметим, что ранее распространилась информация об инциденте с грузовым судном у берегов Румынии в Черном море. Сообщалось, что из 13 человек, находившихся на борту судна, трое являются гражданами Азербайджана.