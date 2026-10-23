Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО

23 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром в рамках его визита в страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, сначала состоялась встреча министров в формате один на один, после чего переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-индийских отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность развития отношений между двумя странами на основе принципов взаимного уважения, суверенитета и равноправия государств. Было отмечено, что контакты на высоком уровне и политические консультации между министерствами иностранных дел играют важную роль в развитии двустороннего диалога. Подчеркнута важность встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества для продвижения сотрудничества между двумя странами.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в экономической и торговой сферах, увеличения товарооборота и стимулирования взаимных инвестиций. Отмечены возможности расширения сотрудничества в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве, информационных технологиях, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Были подчеркнуты стратегическая роль Азербайджана и его транспортно-логистический потенциал в рамках коридоров Восток - Запад и Север - Юг, а также возможности, создаваемые инфраструктурой страны. Кроме того, была отмечена важность прямых авиарейсов для развития взаимных туристических поездок.

Кроме того, было отмечено, что развитие гуманитарных и культурных связей, туризма, а также сотрудничества в сферах образования и науки способствует укреплению взаимопонимания между народами.

На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках ООН, Движения неприсоединения, ОЧЭС, Шанхайской организации сотрудничества и других многосторонних платформ.

Также индийской стороне была предоставлена информация о последних событиях в регионе Южного Кавказа, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мерах по укреплению доверия, восстановительных и реконструкционных работах на освобождённых от оккупации территориях, а также о минной угрозе.

Министры обменялись мнениями и по другим вопросам двусторонней и региональной повестки, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи состоялась пресс-конференция, на которой министры выступили с заявлениями.