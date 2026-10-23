Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций

Указами Президента Азербайджанской Республики от 22 октября 2026 года утверждены законодательные изменения, направленные на ускорение развития цифровой экономики, поддержку технологического предпринимательства, привлечение в страну высококвалифицированных специалистов в сфере цифровых технологий и расширение возможностей участия инновационной продукции в государственных закупках. Изменения охватывают вопросы резидентства в технопарках, налоговых льгот и льгот по социальному страхованию, финансирования стартапов, правового статуса цифровых кочевников и механизмов закупки инновационной продукции.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

Поправками в "Типовое положение о парке технологий" создаются правовые условия для осуществления деятельности фрилансеров и цифровых кочевников в качестве резидентов технопарков. Фрилансеры - это физические лица, которые самостоятельно оказывают платные услуги или выполняют работы на основании гражданско-правового договора без привлечения наёмных работников. Цифровые кочевники - это иностранные граждане или лица без гражданства, которые работают дистанционно в иностранных государствах с использованием информационных и коммуникационных технологий и получают доходы исключительно из иностранных источников.

Направления деятельности, дающие право на резидентство, наряду с разработкой программного обеспечения и системной интеграцией, охватывают искусственный интеллект, кибербезопасность, робототехнику, облачные технологии, игровые технологии и другие высокотехнологичные сферы.

Также создаются возможности для осуществления деятельности в качестве резидентов технопарков лицами, имеющими успешные бизнес-идеи, но ограниченный опыт работы в соответствующих сферах. Кроме того, предусматриваются ускорение экспертной оценки, более чёткое регулирование вопросов, связанных с инфраструктурой технопарков и имущественными отношениями, а также проведение регистрационных процедур в электронной форме через систему "mygov biznes".

Эти изменения вступят в силу 1 января 2027 года.

Кроме того, с 1 января 2027 года для резидентов технопарков, которые получат свидетельство о резидентстве и будут соответствовать установленным критериям, срок действия налоговых льгот в отношении доходов и прибыли, полученных от соответствующей деятельности, дивидендов, выплачиваемых в рамках этой деятельности, а также используемого имущества и земельных участков увеличивается до 20 лет. Льготы будут распространяться и на резидентов, осуществляющих деятельность за пределами технопарка. В отношении трудовых доходов работников, занятых у резидентов в соответствующей сфере деятельности, предусматривается применение нулевой ставки подоходного налога в течение 20 лет.

Для новых резидентов срок действия предусмотренной возможности выбора порядка расчёта взносов на социальное страхование за работников, привлекаемых к соответствующей деятельности, также увеличивается с 10 до 20 лет. Резиденты, относящиеся к крупным субъектам предпринимательства, смогут пользоваться налоговыми льготами при соблюдении условий, касающихся показателей экспорта и поступления доходов от экспорта на счета в Азербайджане.

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности и разработок предусматривается возможность вычета из налогооблагаемого дохода определённых операционных расходов, направленных на разработку инновационной продукции, с применением коэффициента 2,5. К нормам амортизации оборудования, используемого для этих работ и учитываемого отдельно, предусматривается применение коэффициента 2. Соответствующие налоговые освобождения будут применяться к экспорту интегрированного оборудования, в состав которого входят программное обеспечение, инновационная продукция или ноу-хау, созданные резидентом.

В целях стимулирования привлечения инвестиций в стартапы предусматривается возможность вычета из налогооблагаемого дохода части инвестиций, вложенных аккредитованными инвесторами при соблюдении определённых условий. Кроме того, предлагается применять налоговые льготы сроком на 10 лет к доходам от краудфандинга и инвестиций венчурного капитала, а также к доходам, предоставляемым работникам резидентов технопарков в рамках планов участия в капитале и владения акциями.

Также предусматривается освобождение от подоходного налога сроком на 20 лет доходов, получаемых высококвалифицированными мигрантами из иностранных источников на основании трудовых договоров с нерезидентами за рубежом.

Кроме того, поправками в Миграционный кодекс определяется понятие цифрового кочевника. Этот статус распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих дистанционно в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций и получающих доходы из иностранных источников. Для них предусматриваются механизмы получения деловой визы, а также разрешений на временное и постоянное проживание при соблюдении определённых условий. Для получения разрешения на проживание требуются постановка на налоговый учёт и осуществление деятельности в качестве резидента технопарка. Также устанавливаются требования к наличию стабильного дохода из иностранных источников.

Уточняются и положения, касающиеся привлечения цифровых кочевников и высококвалифицированных мигрантов, работающих в сферах, связанных с цифровыми технологиями, к обязательному государственному социальному страхованию.

Также предусматриваются новые механизмы для расширения участия стартапов, а также резидентов промышленных парков и технологических парков в государственных закупках инновационной продукции. При закупке такой продукции стоимостью до 100 тысяч манатов будет применяться отдельный порядок закупок при условии получения ценовых предложений как минимум от трёх поставщиков.

При закупках с предполагаемой стоимостью до 250 тысяч манатов, при оценке предложений по инновационной продукции будет применяться 20-процентная закупочная льгота. Эта льгота не означает автоматического снижения цены договора, а представляет собой корректировку, применяемую при оценке предложений.

Также предусматривается механизм пилотного внедрения, предназначенный для разработки инновационной продукции, технические характеристики которой невозможно точно определить заранее, и её испытания в реальных условиях эксплуатации. Договоры о пилотном внедрении, заключаемые с каждым поставщиком, будут предусматривать сумму до 1 миллиона манатов и срок до 12 месяцев. В договорах будут определяться условия, касающиеся промежуточных результатов, поэтапных платежей, защиты данных, безопасности и прав интеллектуальной собственности.

В то же время поправками в закон "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей" предусматривается запрет для проверяющего органа в период приостановления проверки посещать место осуществления деятельности предпринимателя и проводить там проверочные мероприятия.

Отметим, что законодательные изменения подготовлены в рамках реализации "Плана действий на 2026-2028 годы по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике", утверждённого распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 953 от 27 февраля 2026 года. Изменения направлены на развитие технологического предпринимательства, разработку инновационной продукции, привлечение инвестиций и повышение конкурентоспособности цифровой экономики Азербайджана.