Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу"

Футбольный клуб "Габала" не рассматривает возможность возвращения бразильского нападающего Фелипе Сантоса. Ранее появилась информация, что команда намерена вновь включить бывшего игрока в свой состав.

Как сообщил İdman.biz пресс-секретарь "Габалы" Эльнур Мамедли, клуб не планирует подписывать новых иностранных футболистов из-за действующих финансовых условий регистрации легионеров, передает Day.Az.

"Мы уже подписали 12 легионеров. За 13-го иностранного футболиста необходимо платить дополнительный взнос. Поэтому больше легионеров приобретать не будем", - заявил Мамедли.

Отметим, что в официальную заявку "Габалы" входят 12 легионеров: Артур Мотта, Натан Монзанго, Куя Мабеа, Исаак Амоа, Эдсон Эдуардо, Эндри Чекичи, Хайме Сьерра, Бруно Силва, Мешак Убочиома, Исмаил Акинаде, Карим Росси и Рафаэл Утциг.

Фелипе Сантос, выступающий за сборную Бенина, в настоящее время защищает цвета тайского "Бангкок Юнайтед". Ранее нападающий играл в Азербайджане за "Габалу", "Шамахы" и "Араз-Нахчыван".

В его карьере также были словенский "Марибор" и израильский "Хапоэль" (Хайфа).