Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес анонсировал "чрезвычайные" меры безопасности в ответ на запланированные на субботу протесты, планируется привлечение 70 тыс. полицейских? передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем бескомпромиссны в отношении мародеров и вандалов. Я отдал распоряжение проявить максимальную твердость", - заявил Нуньес, его заявление привел телеканал BFMTV. По его словам, планируется привлечь "70 тыс. полицейских".

Министр сказал, что также будут задействованы спецподразделения французской полиции, которые обеспечат охрану зданий. Кроме того, планируется использование вертолетов, беспилотников и другой спецтехники. "В социальных сетях мы видим призывы со стороны леворадикалов к нападениям на здания государственных учреждений", - сказал глава МВД.

17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД насчитало 550 тыс., что вдвое превысило прогнозы аналитиков силовых ведомств. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией.