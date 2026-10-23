Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ

Скалолазные стенды, потертые покрытия, граффити на стенах, а на фоне играет AC/DC.... Такая атмосфера царит на чемпионате Азербайджана по скалолазанию. Сегодня соревнования начались с выступлений девушек. Каждая готовится к старту по-своему: кто-то выполняет упражнения из йоги, кто-то разминает суставы, а кто-то просто висит на турнике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ближайшие дни участники чемпионата будут соревноваться в двух дисциплинах - лазании на трудность и боулдеринге. Первой на очереди стала трудность. Спортсменки одна за другой начинают преодолевать трассу, а за ними внимательно следят близкие и зрители.

Чем выше поднимается скалолазка, тем сильнее приходится задирать голову. И тем чаще возникает мысль: ну вот, здесь, наверное, уже остановится. Но спортсменки раз за разом находят силы двигаться дальше. Поэтому каждый срыв, даже если понимаешь, что он может произойти в любой момент, все равно становится неожиданностью. Зрители же встречают его аплодисментами - в знак восхищения пройденным путем.

В возрастной категории 16+ на стенде встречаются и совсем юные участницы, и опытные спортсменки. Все они - среди сильнейших скалолазок страны. Однако, как признается İdman.Biz 41-летняя Сабина Нахметова, если сравнивать уровень развития этого вида спорта в Азербайджане с другими странами, пока речь идет скорее о любительском, чем о профессиональном спорте.

Сама Нахметова тоже относит себя к любителям, хотя занимается скалолазанием уже 20 лет. В этот спорт она попала совершенно случайно: однажды решила посмотреть, как ее коллега тренируется на скалах.

"Было интересно, так как я вообще не знала, что в Азербайджане есть скалолазание. Видела этот вид спорта только по телевизору", - рассказывает она.

Тогда тренер предложил Сабине Нахметовой попробовать самой. Так случайный интерес перерос в увлечение длиной в два десятилетия. Все эти годы она старается поддерживать скалолазание в стране. На нынешний чемпионат Нахметова пришла прежде всего ради удовольствия. При этом ее основная профессия никак не связана со скалами: она работает в IT.

"Я здесь, чтобы поддержать этот спортивный праздник. Очень радуюсь, когда вижу молодые лица, которые лазают, которым это нравится и у которых это получается", - говорит она.

Вместе с тем Нахметова признает: подготовить из нынешних участников спортсменов элитного уровня пока крайне сложно. "На данном этапе мы можем вырастить спортсменов международного класса на юниорском уровне, а вот на взрослом - не уверена".

Одна из причин - нехватка квалифицированных специалистов. Об этом говорит и 36-летняя Сима Сафарова, член сборной Азербайджана по скалолазанию. По ее словам, нынешнее поколение спортсменов во многом вынуждено самостоятельно осваивать тренерскую работу и передавать знания новичкам.

"Не могу сказать, что у нас есть тренер соответствующего уровня, который мог бы полноценно взять на себя подготовку сборной. Мы, бывшие спортсмены, стараемся обучать молодежь. Но каждый доходит до определенного уровня и затем останавливается на нем. Прогресса нет", - объясняет Сафарова.

Она вспоминает, что 16 лет назад, когда сама пришла в этот спорт, в Азербайджан пригласили турецкого тренера. Он и заложил основы подготовки местных скалолазов, обучая их практически с нуля. Теперь бывшие ученики пытаются передать полученные знания следующему поколению.

Впрочем, проблема не только в тренерах. Скалолазание в Азербайджане фактически приходится развивать заново. По словам Сафаровой, когда-то этот вид спорта был достаточно популярен: в 2013 и 2014 годах страна даже принимала этапы Кубка мира. Затем наступил период застоя, была создана новая федерация.

Сейчас, по словам спортсменки, ситуация постепенно меняется. С этого года федерация стала активнее привлекать к работе спортсменов, в том числе саму Сафарову. И первые результаты уже заметны.

"На мой взгляд, нынешняя команда уже добилась заметных результатов. Даже Министерство молодежи и спорта может подтвердить, что мы проводим мероприятия, а число атлетов растет. То есть развитие уже налицо", - рассказывает она.

Среди достижений Сафарова выделяет участие азербайджанских спортсменов в международных турнирах и результаты, которых им удается там добиваться. Однако до серьезных успехов на чемпионатах Европы и мира пока далеко. И дело не только в уровне подготовки.

В Азербайджане всего один скалодром. И вид этого зала, создающий ему особую атмосферу гранжа, говорит не столько о стиле, сколько о необходимости обновления инфраструктуры. К тому же здесь нет подходящего стенда для третьей дисциплины - скоростного лазания. Поэтому чемпионат страны проводится только в двух направлениях.

Сафарова отмечает, что федерация постепенно старается закупать новое оборудование и инвентарь, однако полностью обновить зал пока нет возможности.

Но дело не только в состоянии скалодрома. Для полноценной подготовки спортсменам необходимо регулярно менять трассы, чтобы они сталкивались с новыми задачами и учились находить разные решения. Если маршруты остаются прежними, даже сильный скалолаз может упереться в предел своих возможностей.

Сабина Нахметова объясняет это на простом примере: "Когда ты лазишь по одним и тем же трассам, ты учишь их наизусть, как дорогу домой, грубо говоря. И твои навыки не улучшаются. Потому что ты имеешь определенный арсенал движений, который подходит конкретно этой трассе. Но на новом маршруте ты потеряешься. Ведь другой набор движений отрабатывать негде".

Именно на международных турнирах разница в подготовке становится особенно заметной, так как там спортсменам приходится сталкиваться с новыми трассами. "Невозможно, тренируясь в нашем зале, показывать высокие результаты на международные соревнованиях", - добавляет Сима Сафарова.

По ее словам, взрослые спортсмены ездят на международные турниры не за медалями, а прежде всего чтобы получить опыт и передать его молодым.

При этом у азербайджанского скалолазания есть и другая проблема - недостаточный приток юных спортсменов. Особенно, если сравнить их количество с притоком подростков и молодых людей. Ведь чтобы вырастить спортсмена высокого уровня, желательно начинать подготовку в раннем возрасте.

33-летний Чингиз Тагизаде - участник чемпионата, тренер по скалолазанию и спортивный менеджер Федерации альпинизма Азербайджана по спортивному скалолазанию - считает, что главная сложность заключается не столько в том, чтобы привлечь детей, сколько в том, чтобы удержать их в спорте.

Такую тенденцию замечает и Сабина Нахметова. Она вспоминает, что 20 лет назад, когда сама начала заниматься скалолазанием, выбор развлечений был гораздо меньше. Поэтому люди увлекались и оставались в спорте.

"Тогда не было даже скалодрома. Были только скалы. А это романтика. Сейчас все изменилось и в скалолазании не очень надолго задерживаются. Но это пока. Детей стали чаще приводить, чтобы они хоть чем-то занялись, помимо телефонов. Если вдруг ребенку понравилось, вырастить из него спортсмена можно. Главное, чтобы ему нравилось", - говорит она.

Чтобы больше детей приходили в скалолазание и оставались в нем, необходима соответствующая инфраструктура не только в Баку, но и в регионах, считает Тагизаде. По его словам, этот вид спорта хорош тем, что позволяет развивать самые разные навыки.

Он также подчеркивает, что занятия в их зале бесплатные. Скалодром работает каждый день, кроме понедельника, а желающие могут обратиться к тренерам и попробовать себя в скалолазании.



"Пусть в Азербайджане скалолазание пока не очень популярно, на самом деле это чрезвычайно интересный вид спорта. Я бы даже назвал его интеллектуальным: здесь важны не только сила рук и физическая подготовка, но и мышление.

Если родители посмотрят на соревнования в Европе, увидят, сколько зрителей собирают даже небольшие турниры по скалолазанию и насколько большой интерес они вызывают. Тогда они смогут оценить красоту этого вида спорта и, возможно, тоже приведут своих детей заниматься им", - заключил он.