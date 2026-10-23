Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики", подписанное 10 сентября 2026 года в городе Астана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию положений Соглашения после его вступления в силу.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить Правительству Кыргызской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.