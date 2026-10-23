Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО

Проведен обмен опытом в финансовой сфере между Азербайджаном и Узбекистаном.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, делегация Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) побывала в ЦБА.

В ходе встреч, состоявшихся в рамках визита, узбекской делегации были представлены презентации по направлениям подготовки ежегодного аудиторского плана на основе рисков, контроля качества, автоматизации процессов, отчетности и отслеживания исполнения аудиторских рекомендаций.

Была предоставлена информация об институциональном опыте регулятора и применяемых подходах по указанным сферам. Стороны провели взаимный обмен опытом по соответствующим направлениям.

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