Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО
Проведен обмен опытом в финансовой сфере между Азербайджаном и Узбекистаном.
Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно информации, делегация Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) побывала в ЦБА.
В ходе встреч, состоявшихся в рамках визита, узбекской делегации были представлены презентации по направлениям подготовки ежегодного аудиторского плана на основе рисков, контроля качества, автоматизации процессов, отчетности и отслеживания исполнения аудиторских рекомендаций.
Была предоставлена информация об институциональном опыте регулятора и применяемых подходах по указанным сферам. Стороны провели взаимный обмен опытом по соответствующим направлениям.
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