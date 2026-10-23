В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма

В Азербайджане компания также будет нести ответственность, если должностное лицо финансирует терроризм.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Уголовный кодекс, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Day.Az.

Согласно законопроекту, если вследствие необеспечения юридическим лицом контроля за финансовыми операциями в порядке, установленном законодательством, должностные лица при исполнении своих служебных обязанностей совершают преступление, связанное с финансированием терроризма, к юридическому лицу будут применяться меры уголовно-правового характера независимо от того, было ли преступление совершено в его пользу или в целях защиты его интересов.

Законопроект предусматривает совершенствование правовых основ привлечения юридических лиц к ответственности за деяния, связанные с финансированием терроризма, предотвращение направления финансовых ресурсов на террористическую деятельность, а также создание необходимых правовых возможностей для применения эффективных мер уголовно-правового характера в отношении таких средств.

Предлагаемое регулирование соответствует международным обязательствам Азербайджанской Республики, а также целям и требованиям стандартов FATF (Financial Action Task Force - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и направлено на повышение эффективности национальных правовых механизмов в сфере противодействия финансированию терроризма.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.