В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов

В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали определенные разногласия по ряду вопросов, что неизбежно сказывалось как на двусторонних отношениях, так и на возможностях сотрудничества в рамках международных организаций.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает Day.Az.

Министр отметил, что сегодня все эти вопросы были подробно обсуждены в открытом и конструктивном формате.

"Считаю, что это создаст серьезную основу для дальнейшего вывода азербайджано-индийских отношений на более высокий уровень, и результаты этого проявятся в ближайшее время", - отметил Джейхун Байрамов.