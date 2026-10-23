Индия поблагодарила Азербайджан

Индия выражает признательность Азербайджану за помощь в эвакуации своих граждан, в особенности студентов, из Ирана в период обострения напряженности между США, Израилем и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что обе страны заинтересованы в продвижении мира, прогресса и благополучия, а такие угрозы, как терроризм, конфликты и нестабильность, являются общими врагами.

"Мы также обменялись мнениями о расширении международных и региональных организаций, а также о необходимости сделать их более современными и актуальными.

Хочу отметить, что сегодняшние обсуждения были очень продуктивными. Думаю, они помогли определить дальнейшие направления развития наших отношений", - заявил он.