Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО

С 22 по 30 октября 2026 года в Баку в рамках чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 примут участие команды Канакской Новой Каледонии и Французской Полинезии (Maʻohi Nui).

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Бакинской инициативной группы (БИГ) в социальных сетях.

В публикации под заголовком "От Тихого океана до Азербайджана - футбол объединяет нас!" молодым футболистам обеих территорий пожелали успехов.

БИГ выразила надежду, что поездка молодых спортсменов в Азербайджан станет для них возможностью завести новые знакомства, получить незабываемый опыт, а также познакомить мир с богатой культурой и традициями своих народов.

В публикации подчеркивается, что футбол - это не просто вид спорта, а средство объединения молодежи, укрепления связей между представителями разных культур и формирования надежды на лучшее будущее.