https://news.day.az/society/1869062.html Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу Орхан Мамедов, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Ярдымлинского района, 23 октября был представлен коллективу помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым с участием представителей...
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу
Орхан Мамедов, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Ярдымлинского района, 23 октября был представлен коллективу помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым с участием представителей общественности района.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Выступивший на представлении Зейнал Нагдалиев довел до сведения поручения и рекомендации главы государства.
Орхан Мамедов выразил признательность за оказанное ему доверие.
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