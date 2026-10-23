Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу

Орхан Мамедов, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Ярдымлинского района, 23 октября был представлен коллективу помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым с участием представителей общественности района.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на представлении Зейнал Нагдалиев довел до сведения поручения и рекомендации главы государства.

Орхан Мамедов выразил признательность за оказанное ему доверие.