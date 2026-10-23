https://news.day.az/society/1869039.html На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО На станции "Ази Асланов" ЗАО "Бакинский метрополитен" завершена реконструкция тупика. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 23 октября на станции был организован медиатур, в рамках которого участники ознакомились с выполненными работами. Участникам медиатура также рассказали об особенностях организации движения поездов на этой линии.

На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО

Общество, 23 октября 2026 11:19 (UTC +04:00) 502
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция

На станции "Ази Асланов" ЗАО "Бакинский метрополитен" завершена реконструкция тупика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 23 октября на станции был организован медиатур, в рамках которого участники ознакомились с выполненными работами.

Участникам медиатура также рассказали об особенностях организации движения поездов на этой линии.

Новость обновляется

  • На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция
  • На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция
  • На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция
  • На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция
  • На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция
  • На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция
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