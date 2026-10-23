На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО

На станции "Ази Асланов" ЗАО "Бакинский метрополитен" завершена реконструкция тупика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 23 октября на станции был организован медиатур, в рамках которого участники ознакомились с выполненными работами.

Участникам медиатура также рассказали об особенностях организации движения поездов на этой линии.

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