PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса

PASHA Bank совместно с Азербайджано-французской торгово-промышленной палатой (AFChamber) и Deloitte Azerbaijan организовал мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса. Встреча была посвящена поддержке импортно-экспортных операций МСП за счёт благоприятных условий таможенного регулирования и соответствующих финансовых продуктов.

Как передает Day.Az, участники обсудили трудности, с которыми предприниматели сталкиваются в международной торговле, изменения в таможенных правилах и законодательстве, инициативы по цифровизации, логистические процессы и возможности финансирования. Отдельное внимание уделили тому, как новые нормы регулирования влияют на деятельность компаний.

Менеджер Deloitte Azerbaijan по юридическим вопросам Шабнам Садыг представила обзор таможенных правил, применяемых во внешнеторговых операциях, и изменений в законодательстве. В частности, речь шла о внедрении института таможенного аудита, возможностях информационной системы "Интеллектуальная таможня", а также нововведениях в области временного хранения товаров, экспресс-перевозок и таможенного представительства. Она также рассказала о планируемых изменениях, касающихся цифровизации таможенных операций, электронных услуг, механизмов безналичных платежей и обмена данными между таможенными и налоговыми органами.

В панельной дискуссии выступили ведущий директор PASHA Bank по андеррайтингу кредитных рисков Джалал Гулиев, директор по работе с малым и средним бизнесом Ариф Гейдаров, а также руководитель департамента логистики и таможенных операций Green Tech Group Руфат Агаев. Спикеры обсудили финансовые и логистические вопросы, возникающие при импорте и экспорте товаров, управление цепочками поставок, адаптацию к новым таможенным требованиям и влияние этих изменений на работу бизнеса.

На примере опыта Green Tech участники рассмотрели весь путь продукции - от производства до конечного потребителя. Обсуждались возможные сложности при таможенном оформлении, роль документации в этом процессе, а также влияние логистических задержек на операционную деятельность и результаты бизнеса. Отмечалось, что грамотная организация перевозок и документооборота помогает оптимизировать расходы и обеспечивать бесперебойную работу компаний.

Ещё одной темой обсуждения стали потребности предпринимателей в финансировании. Представители PASHA Bank рассказали о факторинге, инструментах торгового финансирования, кредитных линиях и возможностях использования аккредитивов. Отмечалось, что правильно подобранные финансовые решения помогают компаниям эффективнее управлять оборотными средствами и более гибко проводить внешнеторговые операции.

С отдельной презентацией о факторинге выступил Гейдар Ибрагимов, главный владелец продукта PASHA Bank по направлениям цифрового кредитования, кредитования малого и среднего бизнеса и гибридного кредитования. Он объяснил, как факторинг позволяет предпринимателям быстрее получать оборотные средства за счёт финансирования дебиторской задолженности. Этот инструмент помогает компаниям покрывать текущие финансовые потребности, не дожидаясь поступления платежей, и эффективнее управлять ликвидностью.

В завершение мероприятия спикеры ответили на вопросы участников. Также состоялось обсуждение перспектив развития международной торговли и практических проблем, с которыми предприниматели сталкиваются в своей деятельности.

PASHA Bank продолжает расширять доступ предпринимателей к финансированию и поддерживать развитие их внешнеторговой деятельности.