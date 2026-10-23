https://news.day.az/world/1868988.html В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО По меньшей мере 16 человек погибли и еще 65 получили ранения в результате сильного землетрясения магнитудой 7 баллов в Тибетском регионе Китая. Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В результате подземных толчков разрушены более 300 жилых зданий.
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО
По меньшей мере 16 человек погибли и еще 65 получили ранения в результате сильного землетрясения магнитудой 7 баллов в Тибетском регионе Китая.
Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В результате подземных толчков разрушены более 300 жилых зданий.
Поисково-спасательные работы продолжаются, ведется оценка нанесенного ущерба.
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