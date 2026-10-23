В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО

По меньшей мере 16 человек погибли и еще 65 получили ранения в результате сильного землетрясения магнитудой 7 баллов в Тибетском регионе Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В результате подземных толчков разрушены более 300 жилых зданий.

Поисково-спасательные работы продолжаются, ведется оценка нанесенного ущерба.