DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику

Организация цифрового сотрудничества (DCO) может оказать содействие в привлечении инвестиций в цифровую экономику Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, заявил в эксклюзивном интервью Trend руководитель по делам Совета и стратегическим связям DCO Омар Аль-Немер.

Касаясь потенциала более тесного сотрудничества с DCO с точки зрения привлечения инвестиций в цифровую экономику Азербайджана, О. Аль-Немер отметил, что организация может способствовать повышению инвестиционной привлекательности страны путем связывания национальных цифровых приоритетов с международными инвесторами, рынками и политическими рамками.

"Азербайджан поставил амбициозные цели в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой инфраструктуры и инноваций. Инструмент DCO "Digital Economy Navigator" может помочь выявить инвестиционные возможности и существующие пробелы. А наша деятельность в области политики цифровой экономики способна содействовать повышению предсказуемости регуляторной среды", - подчеркнул он.

По его словам, такие инициативы, как STRIDE и "DCO InvestConnect", могут создать возможности для установления связей азербайджанских технологических компаний с международными инвесторами и стратегическими партнерами.

"Мы хотим поддержать цели Азербайджана стать не только рынком цифровых технологий, но и региональным центром, где разрабатываются, финансируются и экспортируются инновационные решения", - добавил Омар Аль-Немер.

Отметим, что 1 сентября текущего года Азербайджан был принят в члены Организации цифрового сотрудничества (DCO), а 5 октября в рамках членства Азербайджана в DCO состоялось подписание Устава организации.

Созданная в ноябре 2020 года, DCO является глобальной многосторонней организацией, нацеленной на обеспечение цифрового процветания для всех путем ускорения инклюзивного роста цифровой экономики.