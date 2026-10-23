https://news.day.az/world/1869043.html Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие На Западном берегу реки Иордан произошел вооруженный инцидент, в результате которого пострадали пять человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times of Israel. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. По данным издания, двое нападавших были убиты израильскими силами безопасности, еще одному удалось скрыться.
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие
На Западном берегу реки Иордан произошел вооруженный инцидент, в результате которого пострадали пять человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times of Israel.
Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
По данным издания, двое нападавших были убиты израильскими силами безопасности, еще одному удалось скрыться.
Комментируя произошедшее, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал к разоружению и ликвидации Государства Палестина.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре