https://news.day.az/world/1869043.html

Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие

На Западном берегу реки Иордан произошел вооруженный инцидент, в результате которого пострадали пять человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times of Israel. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. По данным издания, двое нападавших были убиты израильскими силами безопасности, еще одному удалось скрыться.