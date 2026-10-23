Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 2,25 доллара США, или на 1,9 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 121,95 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан увеличилась на 2,24 доллара, или на 2 процента, до 111,35 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS увеличилась на 2,54 доллара, или на 2,9 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 90,85 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 2,65 доллара, или на 2,2 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 122,44 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

По данным Trading Economics, в пятницу цена на сырую нефть превысила 100 долларов за баррель, приблизившись к максимальному уровню за пять недель :"Этому способствовали усиление атак хуситов на объекты в Саудовской Аравии и сообщения о возможном возобновлении ударов США по Ирану, что усилило опасения по поводу перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока".

"Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за недавние атаки на саудовский порт Янбу на Красном море, а также за смертоносные удары по нефтяному месторождению и аэропорту в Саудовской Аравии, крупнейшем экспортере сырой нефти в мире.

В то же время, по сообщениям, военные США и Израиля разработали планы новых ударов после промежуточных выборов в США, которые состоятся в следующем месяце. Одной из ключевых целей, как сообщается, может стать энергетическая инфраструктура Ирана.

Несмотря на усиление региональной напряженности и угрозы судоходству через Ормузский пролив, экспорт сырой нефти из Персидского залива восстановился почти до довоенного уровня", - передает Trading Economics.

Отмечается, что Украина на этой неделе активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на фоне соглашения между США и Россией, предусматривающего поставки дизельного топлива.