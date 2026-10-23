Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО

20 октября телеканал Xəzər показал документальный фильм Али-Саттара Гулиева и Рустама Бабазаде при участии Леонида Млечина "Мы помним тебя, Ариф!", посвященный жизни и судьбе генерала Арифа Гейдарова - от фронтовой разведки до руководства МВД Азербайджана.

Как передает Day.Az, в фильме были представлены архивные документы, воспоминания современников и ранее не публиковавшиеся материалы. Зрителям рассказали об обстоятельствах убийства генерала и неизвестных деталях событий, предшествовавших трагедии.

Почему Ариф Гейдаров был представлен к званию Героя Советского Союза? Что связывает семью Гейдаровых с событиями в Иране в период Второй мировой войны? Почему над посольством СССР в Анкаре появился флаг Азербайджана? Кому удалось освободить в Турции Владимира Жириновского?

Ответы на эти и другие вопросы - в документальном фильме.

Представляем вашему вниманию фильм "Мы помним тебя, Ариф!"