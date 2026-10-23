В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров

В Азербайджане на год сократят срок пребывания в воинском звании для офицеров, окончивших магистратуру, ординатуру или докторантуру и получивших ученую степень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, срок пребывания в воинском звании сократят на один год за окончание каждого из указанных уровней образования. Льгота будет предоставляться однократно для каждого уровня и распространяться на офицеров, обучавшихся по заказу Вооружённых сил Азербайджана и других государственных органов, в которых предусмотрена военная служба.

Действующее законодательство также предусматривает возможность досрочного присвоения очередного воинского звания военнослужащим за образцовую службу, высокие показатели боевой подготовки и укрепление воинской дисциплины. В мирное время для этого необходимо прослужить не менее половины установленного срока в предыдущем звании либо дождаться его окончания.

Досрочное присвоение звания полковника (капитана 1-го ранга) включительно или звания на одну ступень выше предусмотренного занимаемой должностью допускается однократно за весь период службы.

Законопроект принят в первом чтении после обсуждений.