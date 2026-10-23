Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником

Полиция Дубая, известная своей коллекцией экзотических патрульных автомобилей, добавила в свой парк китайский люксовый внедорожник Yangwang U8.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, презентация новинки состоялась в рамках выставки WETEX 2026 в Дубае. Автомобиль, произведенный люксовым брендом BYD, дополнит так называемый "Люксовый туристический патрульный парк" (Luxury Tourist Patrol Fleet).

Как и подобает патрульной машине в Дубае, Yangwang U8 обладает впечатляющими характеристиками. Силовая установка внедорожника состоит из четырех электромоторов, по одному на каждое колесо, которые в сумме выдают 880 кВт (1197 л.с.).

Несмотря на внушительную массу - более трех тонн - разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды. Запас хода обеспечивает комбинация из аккумулятора емкостью около 49 кВт·ч и 2,0-литрового турбомотора, выполняющего роль генератора (последовательный гибрид).

Однако главные особенности U8 кроются не только во впечатляющей динамике. Благодаря независимым электромоторам на каждом колесе автомобиль способен выполнять так называемый "танковый разворот" - вращаться на месте на 360 градусов.

Помимо этого, Yangwang U8 оснащен аварийным режимом плавания: в случае попадания в глубокую воду он способен оставаться на плаву до 30 минут и двигаться со скоростью до 3 км/ч. Эта функция задумана исключительно как спасательная, а не как развлечение.

В полиции Дубая отмечают, что новый внедорожник будет использоваться для охраны порядка в точках притяжения туристов. Помимо Yangwang U8, в люксовом патрульном парке числятся Lamborghini Temerario, Ferrari 812 Superfast в доработке Mansory и Lamborghini Urus Performante.