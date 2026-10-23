https://news.day.az/politics/1869097.html Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана Индийские компании заинтересованы в инвестициях в нефтяной и энергетический секторы Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает корреспондент Trend.
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана
Индийские компании заинтересованы в инвестициях в нефтяной и энергетический секторы Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает корреспондент Trend.
По его словам, существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения взаимной торговли и инвестиций.
"Сегодня мы согласились с тем, что нам следует рассмотреть вопрос о дальнейшем углублении инвестиций в нефтяной и энергетический секторы, а также о расширении сотрудничества в других сферах", - добавил министр.
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