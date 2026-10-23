Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Фархад Халилов!

Сердечно поздравляю Вас - выдающегося представителя современного азербайджанского изобразительного искусства с 80-летним юбилеем.

Вы являетесь одним из мастеров, внесших особый вклад в развитие азербайджанской культуры. Созданные Вами как виртуозным мастером кисти живописные и графические произведения отличаются разнообразием жанров и тем, выразительностью форм, композиционным решением, эстетическим совершенством и идейно-художественной ценностью. Ваши полотна, отражающие живописную природу нашего края, в особенности пейзажи Абшерона, представляют собой ценные образцы искусства, обогатившие национальное художественное наследие.

Своими произведениями, экспонируемыми на выставках, в музеях и галереях в нашей стране и за ее пределами, Вы всегда достойно представляли азербайджанскую живопись, снискали признание как мастер с новаторским духом и в то же время талантливый художник, верный многовековым традициям национального изобразительного искусства.

Ваши организаторские способности на посту председателя Союза художников Азербайджана и заслуживающая одобрения многолетняя плодотворная деятельность по формированию поколения художников новой эпохи получили высокую оценку.

Верю, что Вы и впредь будете радовать поклонников своего творчества новыми произведениями и направлять все силы на развитие национальной культуры.

Желаю Вам здоровья, счастья и творческих успехов".