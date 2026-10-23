В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие

В Чёрном море у берегов Румынии затонуло грузовое судно Khoryv под флагом Коморских Островов на борту которого находились азербайджанцы и украинцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на novinite.com, корабль атаковал беспилотник, после чего на борту начался пожар. Один моряк погиб, трое пропали без вести, еще девять человек спасены.

Как сообщает румынский телеканал Digi24, на борту судна находились 13 человек: 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

Судно затонуло примерно в 13 морских милях от румынского порта Констанца. Около 10:00 Морской координационный центр получил сигнал бедствия, после чего румынские власти начали спасательную операцию.

К поискам пропавших моряков привлечены береговая охрана и Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море. В район происшествия направлены спасательные суда.

Власти также запросили вертолет Black Hawk, однако из-за сильного дождя и неблагоприятных погодных условий в районе Констанцы он не смог добраться до места происшествия.

Причины происшествия устанавливаются. По предварительной информации, судно было поражено беспилотником, что привело к пожару. При этом окончательно не установлено, что именно стало причиной инцидента, а происхождение предполагаемого беспилотника пока не подтверждено. На момент происшествия судно находилось за пределами территориальных вод Румынии, но вблизи ее морской границы.

По данным специализированного сайта VesselFinder, Khoryv - сухогруз для перевозки руды и нефти, построенный в 1983 году. Судно вышло из турецкого порта Эрегли и направлялось в Сулину, куда должно было прибыть 23 октября около 23:00. Последняя зафиксированная автоматической идентификационной системой (AIS) позиция судна находилась в Черном море.