В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий

Порядок осуществления закупок определенными юридическими лицами за счет иных финансовых средств будет изменен.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон "О государственных закупках", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Day.Az.

Согласно законопроекту, действие Закона "О государственных закупках" не будет распространяться на закупки товаров, работ и услуг, осуществляемые за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики и бюджета Нахчыванской Автономной Республики, бюджетных ссуд, субсидий, кредитов, полученных под государственную гарантию, государственных грантов и помощи, а также средств внебюджетных государственных фондов.

Речь идет о закупках, осуществляемых органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, и переданными в его управление государственными предприятиями, а также хозяйственными обществами с государственной долей, публичными юридическими лицами и юридическими лицами, учредителями или участниками которых они являются, с учетом доли участия.

Порядок закупок товаров, работ и услуг указанными юридическими лицами будет утверждаться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

За исключением закупок, связанных с конфиденциальной информацией и осуществляемых на бумажных носителях, а также случаев, когда поставщик-победитель является нерезидентом, заключение договоров на закупку указанных товаров, работ и услуг и их направление будут осуществляться в электронной форме через информационную систему.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.