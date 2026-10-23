Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ

24 октября на территории Азербайджана ожидается дождливая погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не прогнозируется, однако ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла, днем - 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. В отдельных районах осадки могут носить ливневый характер, быть интенсивными и сильными. Возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в районах страны ночью составит 13-17 градусов тепла, днем - 18-22 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 5-9 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az