В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере

В Азербайджане подготовлен новый законопроект, касающийся государственного регулирования и государственной поддержки аграрного сектора, обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития сельских территорий, эффективного использования земель сельхозназначения и адаптации аграрного сектора к изменениям климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что законопроект "Об аграрной сфере" определяет правовые, организационные, социальные и экономические основы государственного регулирования и государственной поддержки в аграрной сфере.

В проекте охватываются вопросы производства и первичной переработки аграрной продукции, формирования аграрной цепочки создания стоимости, поддержки выхода производителей на рынки, повышения занятости в сельской местности и расширения инвестиционных возможностей.

Согласно проекту, государственная поддержка аграрного сектора может осуществляться по 12 основным направлениям. К ним относятся предоставление аграрных субсидий, применение льгот при продаже и финансовой аренде средств сельскохозяйственного производства, выделение льготных кредитов и средств для финансовой аренды, предоставление грантов, государственные инвестиции, налоговые и таможенные льготы, аграрное страхование, организация мест продаж, информационно-консультационные услуги и государственно-частное партнерство. Также предусматривается применение государственных гарантий при производстве стратегически важной аграрной продукции.

При реализации мер господдержки предлагается учитывать систему рейтинга производителей аграрной продукции. В этой системе будут оцениваться экономическая эффективность производителей, эффективное использование ресурсов и использование мер государственной поддержки по назначению. В то же время для принятия решений по субсидированию предусматривается создание Совета по аграрным субсидиям.

В проекте также определена сфера государственного контроля в аграрном секторе. Предусматривается, что контроль охватит такие направления, как регистрация и охрана селекционных достижений, животноводство и племенное дело, производство и качество семян, техническое состояние сельскохозяйственной техники, плодородие почв, охрана генетических ресурсов, целевое использование льгот и льготных кредитов, соблюдение механизмов субсидирования, здоровье животных и растений, управление отходами и пищевая безопасность.

В законопроекте особое внимание уделяется охране земель сельскохозяйственного назначения. Предусмотрены целевое и эффективное использование земель, применение современных технологий, таких как современные системы орошения и искусственный интеллект, сохранение плодородия почв, подготовка агрохимических карт. В проекте также отражено предотвращение простоя пригодных для использования земель.

В документе отдельно рассматривается эффективное использование водных ресурсов. Предусматриваются расширение применения технологий, снижающих потери воды в оросительных сетях, и закрытых оросительных систем, повышение эффективности систем орошения, определение графиков полива в соответствии с особенностями культур, соблюдение лимитов воды и создание водоемов для нужд аграрного сектора.

Проект также определяет адаптацию аграрной сферы к изменениям климата в качестве одного из направлений государственной политики. С этой целью предлагается создание устойчивых к изменениям климата сортов растений и пород, создание систем раннего предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях, расширение возможностей эффективного использования воды и привлечения альтернативных источников воды. Также предусматриваются сокращение выбросов парниковых газов, расширение применения ресурсосберегающих технологий и сельскохозяйственной техники с низким уровнем выбросов, в том числе с электродвигателями.

Определен широкий пакет мер по растениеводству и животноводству. В растениеводстве предусматривается расширение интенсивного метода производства, создание новых продуктивных сортов, сертификация семян, районирование территорий по видам растений и применение агротехнических услуг. В животноводстве предлагаются создание кормовой базы, районирование пород животных, создание специализированных хозяйств, сохранение генетических ресурсов местных пород, обеспечение здоровья животных и применение инновационных методов.

В законопроекте для аграрного развития сельской местности предусматриваются консолидация земель, поощрение создания аграрных кооперативов, расширение выхода продукции на внутренний и внешний рынки, развитие агротуризма, применение контрактного производства, распространение современных систем орошения и цифровых решений, создание агропарков и агрокластеров, инфраструктуры первичной переработки, хранения и логистики.

Для продажи аграрной продукции определяются рынки аграрной продукции, ярмарки продаж, фермерские магазины, передвижные торговые точки и электронные платформы. Аграрным кооперативам предлагается предоставить возможность создавать собственные торговые точки и организовывать торговую инфраструктуру совместно с другими субъектами. В торговых точках кооперативов предусматривается реализация только той продукции, которая произведена самими производителями аграрной продукции.

В проекте также определены отдельные механизмы для развития агротуризма. Предусматриваются стимулирование агротуристической деятельности, государственная поддержка, создание государственно-частного партнерства, развитие туристической инфраструктуры в сельской местности, формирование агротуристических продуктов, создание механизма сертификации и реализация образовательно-тренинговых программ в этой сфере.

Кроме того, предлагается применение широких электронных и сервисных механизмов в аграрной сфере. Предусматриваются такие услуги, как электронная регистрация, информационные и консультационные услуги по аграрной сфере, обследование и лечение животных, защита растений, агрохимические анализы, регистрация производителей семян и выдача семенных сертификатов, государственная регистрация и технический осмотр сельскохозяйственной техники, регистрация теплиц, холодильных складов и зерновых элеваторов, предоставление аграрных субсидий.

В законопроекте также определены требования к животноводческим хозяйствам и здоровью животных. Предусматривается соблюдение требований к содержанию, кормлению и охране здоровья сельскохозяйственных животных, транспортировке способами, не наносящими вреда их здоровью, а также соблюдение минимальных весовых и возрастных ограничений, установленных для забоя.

Согласно проекту, закон вступит в силу со дня опубликования. С вступлением закона в силу предлагается отменить законы "О зерне", "О чаеводстве", "О хлопководстве" и "О сельскохозяйственной кооперации". Таким образом, планируется объединить отдельные законы, регулирующие различные направления аграрной сферы, в единую правовую рамку.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.