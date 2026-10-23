Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО

Песни и романсы, ставшие частью музыкального наследия Азербайджана, вновь прозвучали со сцены Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Здесь состоялся концерт "Yadıma sən düşürsən", посвященный 100-летию со дня рождения видного композитора, народного артиста, профессора Рамиза Мустафаева.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении организаторов.

Главным исполнителем вечера стал известный оперный певец, заслуженный артист Рамиль Гасымов, представивший программу из песен и романсов композитора.

Концерт прошел в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, дирижер - заслуженный артист Эйюб Гулиев. В музыкальном вечере также приняли участие концертмейстер, заслуженная артистка Наргиз Алиева, исполнитель на нагаре Солтан Алиев и тарист Джаваншир Рустамбейли.

Открыл мероприятие вступительным словом академик, заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов. Он рассказал о вкладе Рамиза Мустафаева в развитие музыкальной культуры Азербайджана, богатстве его творческого наследия и самобытных художественных особенностях произведений композитора.

Особое внимание было уделено значению творчества Рамиза Мустафаева для национального музыкального искусства и его месту в истории азербайджанской культуры.

На протяжении вечера песни и романсы в исполнении Рамиля Гасымова встречали живой отклик публики. Концерт позволил слушателям вновь погрузиться в музыкальный мир композитора.

Музыкальный вечер завершился продолжительными аплодисментами зрителей.

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