В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта

Для военнослужащих, окончивших специальные учебные заведения, срок пребывания в воинском звании лейтенанта будет регулироваться по новым правилам.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Day.Az.

Согласно законопроекту, срок пребывания в воинском звании лейтенанта для военнослужащих, окончивших специальные учебные заведения, осуществляющие подготовку военнослужащих со сроком обучения пять лет, составит два года. Для военнослужащих, проходящих службу в лётном составе авиации и на подводных лодках, этот срок составит один год. В других случаях, определяемых органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, срок пребывания в звании лейтенанта составит один год.

По действующему законодательству, для военнослужащих, окончивших специальные учебные заведения, осуществляющие подготовку военнослужащих со сроком обучения пять лет и более, срок пребывания в воинском звании лейтенанта составляет один год.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.