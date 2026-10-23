https://news.day.az/azerinews/1869144.html Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı Bakıda tanınmış restoranlar - "Vapiano", "Soloho Drujba" və "Sensum Dine" fəaliyyətini dayandırıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə iqtisadçı-ekspert sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Məlumat ilk olaraq "eco.expert" səhifəsində paylaşılıb.
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı
Bakıda tanınmış restoranlar - "Vapiano", "Soloho Drujba" və "Sensum Dine" fəaliyyətini dayandırıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə iqtisadçı-ekspert sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Məlumat ilk olaraq "eco.expert" səhifəsində paylaşılıb.
Qeyd olunan restoranların bağlanma səbəbləri ilə bağlı hələlik ətraflı məlumat verilməyib.
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