Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО

На состоявшейся в Баку встрече между генеральным исполнительным директором Всемирной выставки "ЭКСПО 2030 Эр-Рияд" Талалом аль-Марри и генеральным комиссаром нашей страны по "ЭКСПО 2030 Эр-Рияд" Анаром Алакбаровым был подписан договор об участии Азербайджана в этом международном проекте.

Подписание договора расценивается как важный шаг в процессе подготовки к участию Азербайджана в выставке.

Как передает Day.Az, помощник Президента Азербайджанской Республики, генеральный комиссар нашей страны по "ЭКСПО 2030 Эр-Рияд" Анар Алакбаров, акцентировав внимание на подписании в Баку договора об участии во всемирной выставке, отметил, что между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия сложились отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и тесном сотрудничестве. Эти отношения неуклонно развиваются в политической, экономической, энергетической и культурной сферах. "Наше участие в выставке "ЭКСПО 2030 Эр-Рияд" демонстрирует важность данного партнерства и нашу поддержку проведению Саудовской Аравией этого значимого международного мероприятия", - отметил он.

Было отмечено, что азербайджанский павильон, который представит посетителям из различных стран мира богатое наследие, культуру нашей страны и ее видение будущего, послужит дальнейшему укреплению связей между нашими народами.

Генеральный исполнительный директор "ЭКСПО 2030 Эр-Рияд" Талал аль-Марри заявил, что международное участие в выставке постепенно расширяется. Страны, подтвердившие участие, уже ведут активную работу по подготовке своих павильонов и планированию программ, которые будут представлены посетителям. Подписание договора об участии Азербайджана в выставке также является важным этапом в этом процессе. По его словам, "ЭКСПО 2030 Эр-Рияд", объединяя страны и народы, будет способствовать обмену мнениями, расширению сотрудничества и созданию условий для налаживания новых партнерских отношений, вносящих вклад в формирование общего будущего.

Отметим, что Всемирная выставка ЭКСПО в Эр-Рияде пройдет с 1 октября 2030 года по 21 марта 2031 года. В настоящее время в рамках подготовительного процесса к "ЭКСПО 2030 Эр-Рияд" ведутся работы по подготовке территории, созданию первичной инфраструктуры.