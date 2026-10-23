В Греции ограничат доступ детей к соцсетям

Парламент Греции одобрил законопроект, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 15 лет на фоне растущей обеспокоенности их влиянием на здоровье и безопасность несовершеннолетних.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о планах ввести запрет в апреле, выступив в TikTok с объяснением этой "трудной, но необходимой" меры, передает Day.Az.

После бурных дебатов на парламентском заседании, которое началось в четверг и продлилось до пятницы, консервативная партия Мицотакиса "Новая демократия" воспользовалась своим большинством, чтобы принять законопроект, который не поддержала ни одна из других партий.

Оппозиционная социалистическая партия "ПАСОК" воздержалась от голосования, ранее предложив альтернативный законопроект, который предусматривал бы запрет на использование социальных сетей для детей младше 13 лет и введение родительского контроля для 13- и 14-летних подростков. Другие левые и националистические партии проголосовали против.

Законопроект, который должен вступить в силу 1 января, будет требовать подтверждения возраста в социальных сетях и предусматривать суровые штрафы в случае несоблюдения компанией этих требований.