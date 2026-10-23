Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО

Около 40 тысяч студентов и преподавателей вышли на улицы столицы Австрии Вены, чтобы протестовать против недостаточного финансирования высших учебных заведений.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.



Причиной недовольства стало объявление на выходных о выделении 16 миллиардов евро на финансирование 23 государственных университетов страны в период с 2028 по 2030 год. Ректоры университетов, в свою очередь, требуют не менее 18 миллиардов евро, чтобы компенсировать инфляцию и рост расходов.