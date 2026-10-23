Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО

Азербайджанский национальный музей искусств продолжает знакомить публику с интересными произведениями из своей коллекции. На этот раз внимание уделено необычному ковру, в котором традиционное искусство ковроткачества сочетается с образом одного из величайших поэтов Востока - Мухаммеда Физули.

Как передает Day.Az, ковер-портрет "Физули" был создан в 1958 году народным художником Азербайджана Кямилем Алиевым к 400-летию со дня смерти великого поэта. Вместо бумаги или холста - переплетение нитей, вместо традиционной рамки - орнаменты, в которых гармонично сочетаются изящество линий и богатство цветовых оттенков. Обратившись к образу исторической личности, мастер вышел за привычные рамки декоративного ковра, сделав человеческий портрет центральным элементом композиции.

Художник изображает Физули человеком глубоких раздумий, чье поэтическое наследие пережило века и продолжает волновать читателей. Перед зрителем предстаёт не только великий поэт и мыслитель, но и человек со своими чувствами и переживаниями. Физули спокоен, однако его взгляд полон жизни. В нём словно угадывается тихая печаль, придающая образу особую человечность.

Особое впечатление производит мастерство, с которым Кямиль Алиев передает мельчайшие детали. В изображении одежды Физули словно ощущается мягкий блеск шелка - добиться подобного эффекта средствами ковроткачества непросто. Однако художнику удаётся создать убедительное впечатление шелковистой фактуры. Не менее выразительно и цветовое решение: оттенки плавно переходят один в другой, образуя тонкое и гармоничное сочетание.

Портрет обрамлён аркообразной композицией, напоминающей михраб. Ее декоративное оформление заслуживает не меньшего внимания, чем центральный образ. Среди изящных растительных переплетений можно разглядеть птиц и другие природные мотивы, придающие орнаменту движение и лёгкость. Узоры не отвлекают внимание от портрета, а подчеркивают его выразительность, создавая гармоничное единство изображения и декоративного оформления.

В художественном решении ковра прослеживается связь с традициями тебризской ковровой школы, известной изысканностью орнаментов и тонким чувством композиции. Вместе с тем Кямиль Алиев предлагает собственную интерпретацию этих традиций, раскрывая выразительные возможности ковроткачества в создании портретного произведения.

В нижней части ковра расположен декоративный медальон с именем Физули, выполненным кириллицей. По обе стороны от него указаны годы жизни поэта - 1498-1556. Надпись "БАКУ 1958" в правом нижнем углу каймы обозначает место и год создания произведения.