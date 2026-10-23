https://news.day.az/world/1869184.html В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО В Эквадоре подтопило столицу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Находящийся на высоте более 2800 метров над уровнем моря город Кито с населением более 1,5 миллиона человек пережил самый сильный ливень в XXI веке. 00
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО
В Эквадоре подтопило столицу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Находящийся на высоте более 2800 метров над уровнем моря город Кито с населением более 1,5 миллиона человек пережил самый сильный ливень в XXI веке.
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