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В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО

В Эквадоре подтопило столицу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Находящийся на высоте более 2800 метров над уровнем моря город Кито с населением более 1,5 миллиона человек пережил самый сильный ливень в XXI веке. 00