Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса
Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 27 октября.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Милли Меджлиса, на пленарном заседании будут обсуждаться следующие 12 вопросов:
1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об авиации"(третье чтение);
2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О техническом регулировании" (третье чтение);
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об исполнении" и "О рынке ценных бумаг" (третье чтение);
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики" (второе чтение);
5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О банках" и "О рынке ценных бумаг" (второе чтение);
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах юстиции" (второе чтение);
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" (второе чтение);
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О телекоммуникациях" (первое чтение);
12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об изъятии земель для государственных нужд" (первое чтение).
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