Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ

Как сообщалось ранее, 23 октября у берегов Румынии беспилотник атаковал иностранное грузовое судно KHORYV, на борту которого находились граждане Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что все трое граждан Азербайджана, входивших в состав экипажа из 13 человек, были спасены.

Он уточнил, что один из спасенных - Руфан Ахмедов, 1992 года рождения, - получил легкие травмы. После медицинского обследования его разместили в гостинице.

"В настоящее время посольство Азербайджана в Румынии совместно с соответствующими компетентными органами координирует действия по данному инциденту. Принимаются необходимые меры для оказания гражданам консульской поддержки", - сказал он.

В МИД Азербайджана также вновь призвали граждан воздерживаться от поездок в районы проведения военных действий и регионы с нестабильной обстановкой в сфере безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что следует избегать трудовой деятельности на территориях с повышенными рисками, а также на транспортных средствах, следующих по опасным маршрутам. В частности, гражданам рекомендовали воздерживаться от работы на судах в акваториях Черного и Азовского морей.