Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО
Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сфере юстиции и судебной системы, развития правовых связей и содействия обмену опытом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства юстиции Азербайджана, эти вопросы обсуждались на встрече министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова с председателем Федерального конституционного суда Исламской Республики Пакистан Амин-уд-Дином Ханом, находящимся с визитом в Азербайджане.
В ходе встречи было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Пакистаном основаны на прочных исторических, культурных и религиозных связях. Была отмечена важная роль взаимных визитов и встреч на высоком уровне Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в развитии стратегического партнерства между двумя странами.
Стороны также обсудили мероприятия, проводимые в рамках Меморандума о взаимопонимании и Программы сотрудничества, подписанных между органами юстиции двух стран.
Отмечено, что для судей и работников органов юстиции организуются совместные учебные программы. На сегодня проведены два учебных мероприятия: одно - в Исламабаде, другое - в Баку. Проведение следующего учебного мероприятия запланировано на ноябрь в Исламабаде.
Подчеркнуто, что организация совместных учебных программ и других профессиональных мероприятий будет способствовать дальнейшему укреплению связей между соответствующими учреждениями двух стран.
В завершение встречи была подчеркнута важность дальнейшего расширения дружественных отношений и правового сотрудничества между двумя странами.
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