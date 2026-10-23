Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе

По оценкам исследований, более 50 тысяч человек погибли в Европе в результате рекордных аномальных температур этим летом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по данным Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), число избыточных смертей в Европе вдвое превышает показатель 2025 года и значительно выше предыдущего рекорда в 29 тысяч смертельных исходов. Этот показатель был зафиксирован в 2022 году, когда на континенте также наблюдались исключительно высокие температуры, впервые в Великобритании столбик термометра достиг 40 градусов Цельсия.

По данным Метеорологической службы Великобритании, в этом году лето в стране стало самым жарким за всю историю наблюдений: пять раз наблюдалась сильная жара, а 40 дней температура превышала 30 градусов Цельсия.

В континентальной Европе лето стало третьим по жаре за всю историю наблюдений, особенно высокие температуры были отмечены на юге и западе страны.

Исследователи изучили 854 городских района в 30 странах Европы. Поскольку исследование охватывало только городские районы, на долю которых приходится 40 процентов населения изучаемых стран, исследователи полагают, что число смертей, вероятно, занижено.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Health, наиболее сильно пострадали южная и западная Европа. В Италии зафиксировано наибольшее количество избыточных смертей (13 303), за ней следуют Франция (7 268), Испания (6 824), Германия (6 340), а затем Великобритания.

Доктор Клэр Барнс, исследователь экстремальных погодных явлений и изменения климата из Имперского колледжа, заявила, что экстремальная жара оказывает серьезное воздействие на здоровье населения.

По словам доцента кафедры статистики и эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины доктора Пьера Массело, от жары страдают не только регионы с высоким уровнем загрязнения воздуха: в некоторых частях Западной и Северной Европы наблюдается экстремальная жара и исторически высокая заболеваемость. Пострадало все население, о чем свидетельствует значительное количество смертей среди молодых людей.

Ученые подчеркивают, что города плохо приспособлены к повышению температуры, и крайне важно активизировать усилия по адаптации. Это означает охлаждение городов за счет увеличения количества зеленых зон и снижения уровня загрязнения, а также обеспечение медицинской помощью пострадавшего населения.